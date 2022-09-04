Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldürüp polise ateş açan zanlı: "Tüm polis teşkilatından özür dilerim" - Son Dakika
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Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldürüp polise ateş açan zanlı: "Tüm polis teşkilatından özür dilerim"

04.09.2022 15:49
Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldürüp polise ateş açan zanlı: "Tüm polis teşkilatından özür dilerim"

Konya'da, komşular arasında evin yanındaki boş alana saman balyası indirilmesi ve toz gelmesi meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Olay nedeniyle pişmanım. Tüm polis teşkilatından da özür dilerim.

Konya'da, komşular arasında evin yanındaki boş alana saman balyası indirilmesi ve toz gelmesi meselesinden çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi de yaralayan zanlının emniyetteki ifadesinde, "Olay nedeniyle pişmanım. Tüm polis teşkilatından da özür dilerim. Polis olduklarını bilsem, ateş etmezdim" dediği öğrenildi.

Olay, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Altunkaya ile evinin yan tarafında bulunan boş alana saman balyası indiren komşusu Ayhan Erdemir arasında evine saman tozu geldiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin Altunkaya evinden getirdiği pompalı diye tabir edilen av tüfeği ile karşı taraftakilere ateş etti. Açılan ateşte Ayhan Erdemir (46) ve eşi Mahizer Erdemir (47) olay yerinde hayatını kaybederken, F.E., N.E. ve M.G. yaralandı. Olayın şüphelisi Nurettin Altunkaya, adrese gelen polislere de ateş açtı. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine Nurettin Altunkaya yaralı olarak ele geçirildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan F.E. ile şüpheli Nurettin Altunkaya'nın tedavisi devam ederken, diğer yaralılar taburcu edildi.

"Polis olduklarını bilsem, ateş etmezdim"

1 yıl önce de iki ailenin 'saman tozu' nedeniyle kavga ettikleri ve hastanede tedavisi tamamlanan Nurettin Altunkaya'nın emniyetteki ifadesinde, "Olay nedeniyle pişmanım. Tüm polis teşkilatından da özür dilerim. Polis olduklarını bilsem, ateş etmezdim. Yıllardır saman nedeniyle husumetimiz var. Olay günü de aynı konudan kavga çıktı" dediği öğrenildi.

Şüpheli Nurettin Altunkaya'nın 2004'te memleketi Elazığ'da bir akrabasını öldürdüğü ve 'Kasten öldürme' suçundan 26 yıl hapis cezası aldığı, 2014'te şartlı tahliye olduğu, 2017'de de Elazığ'dan Konya'ya yerleştiği öğrenildi. Aileler arasında aynı konu sebebiyle ara ara tartışmalar yaşandığı öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Erdemir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldürüp polise ateş açan zanlı: 'Tüm polis teşkilatından özür dilerim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldürüp polise ateş açan zanlı: "Tüm polis teşkilatından özür dilerim" - Son Dakika
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