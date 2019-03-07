Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü (2)

1 POLİS YARALANDI, 6'SI KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINDAKonya'da, dün başlayan ve bugün de devam eden, komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan komiser yardımcısı Tahsin Gündüz, atılan taşlardan birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

1 POLİS YARALANDI, 6'SI KADIN 8 KİŞİ GÖZALTINDA



Konya'da, dün başlayan ve bugün de devam eden, komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan komiser yardımcısı Tahsin Gündüz, atılan taşlardan birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı polis, meslektaşları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahallede güvenlik önlemi alan polisler ise olaylara karıştğı tespit edilen 6'sı kadın 8 şüpheliyi gözaltına aldı.



Kavga sonrası cadde savaş alanına dönerken, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri de mahallede inceleme yaptı.



Polisin mahalledeki önlemleri sürüyor.

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Konya'da Komşular Arasındaki Taşlı Kavga Bugün de Sürdü

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