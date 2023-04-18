Komşusunu öldüren babasını "Ben öldürdüm" sözleriyle korudu! Cinsel istismar iddiası ortaya atıldı - Son Dakika
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Komşusunu öldüren babasını "Ben öldürdüm" sözleriyle korudu! Cinsel istismar iddiası ortaya atıldı

18.04.2023 12:41

Konya'da cinsel istismar suçlamasıyla husumetli olduğu komşularından birini öldüren diğerini de yaralayan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Cinayet zanlısı Sadık P.'ye yöneltilen "Neden öldürdün?" sorusuna oğlu Volkan P.'nin "Ben öldürdüm" diye cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercüment Atçı ve Hasan L., aralarında cinsel istismar meselesinden husumet bulunan komşuları Sadık P. ve oğlu Volkan P. ile karşılaştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık P. yanında bulunan tabancayla Ercüment Atçı ve Hasan L.'ye ateş etti. Şüpheli Sadık P. ile Volkan P. olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan Ercüment Atçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Hasan L.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler Volkan P. ve babası Sadık P. ise suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Komşusunu öldüren babasını, 'ben öldürdüm' diye korudu

BABASINI KORUDU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesi getirildi. Burada kendilerini görüntüleyen gazetecilerin Sadık P.'ye 'neden öldürdün?' sorusuna oğlu Volkan P.'nin 'ben öldürdüm' diye cevap vererek babasını koruması dikkat çekti. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Komşusunu öldüren babasını, 'ben öldürdüm' diye korudu
Komşusunu öldüren babasını, 'ben öldürdüm' diye korudu
Kaynak: İHA
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Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusunu öldüren babasını 'Ben öldürdüm' sözleriyle korudu! Cinsel istismar iddiası ortaya atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komşusunu öldüren babasını "Ben öldürdüm" sözleriyle korudu! Cinsel istismar iddiası ortaya atıldı - Son Dakika
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