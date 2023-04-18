Konya'daki komşu cinayeti kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki komşu cinayeti kamerada

18.04.2023 15:28

Konya'daki komşu cinayeti kamerada Konya'da komşularından birini öldüren diğerini de yaralayan şüphelinin ateş ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konya'daki komşu cinayeti kamerada

KONYA - Konya'da komşularından birini öldüren diğerini de yaralayan şüphelinin ateş ettiği anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Divanı Kebir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercüment Atçı ve Hasan L., aralarında cinsel istismar meselesinden husumet bulunan komşuları Sadık P. ve oğlu Volkan P. ile karşılaştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık P. yanında bulunan tabancayla Ercüment Atçı ve Hasan L.'ye ateş etti. Şüpheli Sadık P. ile Volkan P. olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan Ercüment Atçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bacağından yaralanan Hasan L.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler Volkan P. ve babası Sadık P. ise suç aleti silahla birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Sadık P., elinde bulunan tabanca ile araç içerisinde bulunan kişiye ateş ettiği ve olayda hayatını kaybeden Ercüment Atçı'nın kanlar içerisinde yerde yattığı görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesi getirildi. Burada kendilerini görüntüleyen gazetecilerin Sadık P.'ye 'neden öldürdün?' sorusuna oğlu Volkan P.'nin 'ben öldürdüm' diye cevap vererek babasını koruması dikkat çekti. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Komşusunu öldüren babasını 'Ben öldürdüm' sözleriyle korudu! Cinsel istismar iddiası ortaya atıldı Komşusunu öldüren babasını 'Ben öldürdüm' sözleriyle korudu! Cinsel istismar iddiası ortaya atıldı Yoğun trafik arasında drift terörü Yoğun trafik arasında drift terörü

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki komşu cinayeti kamerada - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Son Dakika: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen başladı
16:03 Tekneyle gezen turistlerin dikkatini çekti, adaya giden ekipler bir kadının cansız bedenine rastladı
16:04 Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine rahatsızlık geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim
16:04 6 sezonluk Yasak Elma dizisinin final tarihi netleşti
15:59 Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine kalp spazmı geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim
15:58 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Bakkala ekmek almaya bile gönderemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?
15:48 Polisten otomobile zarar veren şüphelinin evine baskın! Babasını öldürdüğü anlaşıldı
15:42 Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı
15:35 Ebru Şallı, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 16:51:13. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'daki komşu cinayeti kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement