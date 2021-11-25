Konya'da komşusu olan çifti öldüren sanık "Kendimi zor tutuyorum, onları vuracağım" demiş - Son Dakika

Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde 21 Ocak günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda; bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak, market alışverişi dönüşü uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin oğlu İsmail Mete Koçak (11) ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak'ın cansız bedenlerini gördü.

KARISININ UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Özkan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can, 1 yıl önce eşi Nadire T. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Abdullah Koçak'ın, kendisine karısının uygunsuz fotoğraflarını göndermesiyle boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği belirtildi.

"BANA VE EŞİME HAKARET ETTİLER"

Özkan Can, polisteki ilk ifadesinde "Dün eşimle dışarı çıkıyorduk. Husumetli karşı komşularımızla karşılaştık. Bu sırada Gonca Pekşen, bana ve eşime hakaretlerde bulundu. Eşi Abdullah da onu onaylayan cümleler kurdu. Eşime hakaretler ettiklerinde dayanamadım, ruhsatlı tabancamla ateş ettim" dedi. Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Tutuklu Özkan Can'ın, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Can'ın SEGBİS yönetimiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.

"KENDİMİ ZOR TUTUYORUM, ONLARI ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞ

Tanıklardan Özkan Can'ın komşusu olan H.D., cinayetten önce Can'ın otomobilinin üzerine asit dökülerek zarar verildiğini söyledi. H.D. Sanık Can'ın bu olayda da sorumlu tuttuğu Abdullah Koçak ve Gonca Pekşen'i öldüreceğine söylediğini belirterek "Kendimi zor tutuyorum. Onları vuracağım, öldüreceğim" dediğini öne sürdü.

"YURT DIŞINDAYKEN KARINI GÖBEĞİMDE OYNATTIM"

Özkan Can ile Abdullah Koç'un oturduğu binada apartman görevlisi olarak çalışan S.K., olay günü çöp atmak için dışarı çıktığını ve Abdullah Koç'un bağırarak küfrettiğini öne sürdü. S.K. ifadesinde şunları söyledi: "Abdullah hakaret etmeye devam etti, hatta orta yerde oynamaya başladı. Özkan Can'a hitaben, 'Sen yurt dışındayken karını göbeğimde oynattım' gibi sözler söyledi. Özkan Can'a tahrik içeren hakaretlerde bulundu. Abdullah'ın elini arka cebine doğru götürdüğünü gördüm. O sırada Özkan da üzerinde bulunan tabancayı çıkarttı, peş peşe ateş etti."

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.