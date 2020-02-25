Konya'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Konya'da tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldüren tutuklu sanık İsmail Kınay'ın yargılanmasına başlandı.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, sanık Kınay, maktul Uğur Kepenek'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Kınay, savunmasında, olay günü kardeşi Bedirhan Kınay'la eve geldiğini, bir süre sonra dışarıdan sesler duyunca ne olduğunu anlamak için camdan baktığını söyledi.

Aşağıda arkadaşı ve komşusu Uğur Kepenek ile Adem K'yi gördüğünü anlatan Kınay, şunları kaydetti:

"Uğur, arabanın içinden adımla seslenerek yüksek sesle küfürler ediyordu. Kardeşim maktulün sarhoş olduğunu belirterek, aşağı inmememiz gerektiğini söyledi. Bunun üzerine annem '10-15 dakika önce yine evin önüne geldiler. Küfürler ettiler' deyince, ben de dertlerinin ne olduğunu sormak için aşağı indim. İnerken yanıma tüfeğimi de aldım ama tüfeği apartmanın giriş kapısının yanında bıraktım. Dışarı çıkınca maktulle tartışmaya başladık. Bana küfürler ediyordu. Elinde bulunan açılmamış teneke bira kutusuyla bana vurunca yere düştüm. Ben de ona vurdum. Ardından arabasına gidip tüfek alıp geldi, bana doğrulttu. Ben de apartman kapısının yanına bıraktığım tüfeği aldım ve havaya ateş ettim. Tüfeği kardeşim Bedirhan'a doğrultunca, tekrar havaya ateş ettim. Tüfekle bana doğru gelince de ayaklarına doğru ateş ettim."

Kınay, maktulle aralarında hiçbir husumet bulunmadığını, maktulün aldığı alkolün etkisiyle böyle davranmış olabileceğini ve ateş ederken öldürme amacı taşımadığını iddia etti.

Tanık olarak dinlenen Adem K. ise "Uğur maktule küfretmiyor, yalnızca adıyla çağırıyordu. İsmail öfkeli bir şekilde aşağı indi, tüfekle havaya ateş etti. Tüfeği bırakmasını, olayı büyütmemek gerektiğini söyledim. Olay sırasında Uğur'un elinde ya da arabasında silah görmedim. Sanığın maktule ateş ettiğini gördüm. Maktulün yanına gittiğimde koltuk altı ile göğsü arasından vurulduğunu gördüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, 24 Ağustos 2019'da, Uğur Kepenek ile İsmail Kınay arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kınay, Uğur Kepenek'i tüfekle yaralamıştı. Kepenek, olaydan 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Kınay hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.