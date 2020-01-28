Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup D. (41) idaresindeki 34 JY 695 plakalı otomobil, Kozanlı Mahallesi girişinde kaygan ve buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü v araçtaki 2 kişi ambulansla Kulu Devlet hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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