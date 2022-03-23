Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü

23.03.2022 21:58
Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü

Konya'da seyir halindeki tır park halindeki kamyon ve minibüse çarparak durabildi.

Konya'da seyir halindeki tır park halindeki kamyon ve minibüse çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Karatay ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yayla yönetimindeki yabancı plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonu yanında bekleyen kamyon ve minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail Yayla, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İsmail Yayla yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İbrahim Yetkin/İHA)

Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü
Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü
Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'da kontrolden çıkan tır park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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