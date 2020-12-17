Köpeğe eziyet ettiği öne sürülen kişiye 947 lira ceza kesildi - Son Dakika

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadir T'ye "Hayvanları Koruma Kanunu"na istinaden 947 lira idari para cezası kesti.

İddiaya göre, Sarayönü ilçesinde yaşayan Sadir T. (55), tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği sopayla dövdü.

Konya 'da köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen kişiye 947 lira ceza verildi.

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