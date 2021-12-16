Konya'da köpeği tüfekle vurarak telef eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da yeni doğum yapan köpeği tüfekle vurarak telef eden şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde bir köpeğin öldürüldüğü yönündeki bilgi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahallede incelemeler yapan polis, köpeği tüfekle vurarak telef eden şüphelinin D.G. olduğunu belirledi.

Zanlı D.G, iş yeri adresinde ruhsatlı yivsiz av tüfeği ve 5 fişekle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet kapsamında "hayvanın kasten öldürülmesi" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Söz konusu telef edilen köpek ve 7 günlük dört yavrusunu kent merkezine getiren dernek başkanı H.B, yaptığı gösteride hayvanlara yönelik şiddete tepki göstermişti. "Toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet ve olay yerini bozma ve delillerini karartma" suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan H.B, hakkında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.