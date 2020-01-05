Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpekleri dövüştüren ve bahis oynayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki köpeklerin dövüştürüldüğü ormanlık alana baskın düzenledi.

Baskında, soğuk hava koşullarında ve karla kaplı alanda köpeklerin dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

Baskında, köpekleri dövüştürdükleri ve bahis oynadıkları öne sürülen 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen köpeklerin, koruma altına alındığı öğrenildi.

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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