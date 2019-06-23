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KONYA'DA KÖPEK KATLİAMI ÖLDÜRÜLMÜŞ 15 KÖPEK BULUNDU

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde farklı zamanlarda öldürülüp atılmış 15 köpek bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde farklı zamanlarda öldürülüp atılmış 15 köpek bulundu.
Canlı olarak bulunan 4 yavru köpekte belediye hayvan barınağına götürüldü. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, katliamı yapanların bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Karapınar'ın Kürtül mevkiinde katledilen köpeklerin atıldığını gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mehmet Yaka, beraberinde Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tayfun Gökçe, Veterinerler Fethi Türkoğlu ve Önder Taşçı ile birlikte ölü köpeklerin bulunduğu bölgeye giderek inceleme yaptı. 15 köpeğin farklı zamanlarda öldürülüp atılmış olduğu tespit edildi. İnceleme sırasında ise canlı 4 yavru köpek bulundu. Aç ve bitkin halde olan yavru köpekler içinde Karapınar Süt Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Tartan, süt getirdi. Sütle beslenen yavru köpekler, belediye havyan barınağına götürüldü.
Katliamı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Yaka, şunları söyledi
Bizim belediyecilik anlayışımız, köpekleri ve sokak hayvanlarını imha etmek değil, koruma ve bakımını üstlenmektir. O nedenle barınaklar yaptık. Bu mazlum hayvanları katledenlerin bulunması için suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma başlatıldı. Bu zulmü yapanlar, adalet karşısında hesap verecektir. Köpekler değişik zamanlarda katledilmiştir. Bir seferde olan bir olay değildir. Değişik zamanlarda bu bölgeye bırakılıp gidilmiş. Ne şekilde öldürüldüğünü bilmiyoruz. Bu olayı kınıyorum. Bunu yapan insan olamaz. Hayvanların koruma altında olması gerekir.
KONYA'DA KÖPEK KATLİAMI ÖLDÜRÜLMÜŞ 15 KÖPEK BULUNDU
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
Karapınar, Konya, Güncel
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