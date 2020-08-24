Konya'da köpekler için aylık 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı - Son Dakika

KONYA'da, sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpekler, rehabilite edilip, gönüllük esasıyla sahiplendiriliyor. Belediye tarafından köpekleri sahiplenmek isteyenlere, bakım parası olarak her ay 125 lira ödeme yapılırken yuva, mama ve aşı gibi ihtiyaçları da karşılanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından itibaren örnek proje olan 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'ni başlattı. Projede, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezindeki hayvanların yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına geri dönmeleri ve şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayanlara gönüllülük esasına dayalı sahiplendirilmesi amaçlanıyor.