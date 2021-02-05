Korkutan manzara! Derin yarıkların oluştuğu Acıgöl'de, havzalar çökme tehlikesi yaşıyor - Son Dakika

Konya Karapınar'da volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl, kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor. Türkiye'nin 1'inci dünyanın ise en derin 3'üncü gölü olan Acıgöl'ün, su seviyesinin 7 metre çekildiğini kaydeden, Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, "Göle yakın yerlerde yer çekimi etkisiyle marın içerisinde geniş yarıkları gördük. Orta ve batı Anadolu da yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak çökmeler, yüzey deformasyonları meydana geliyor. 2000'li yılların başından günümüze kadar Acıgöl'de yaklaşık en az 7 metrelik su seviyesinde düşme var." dedi.

"SU SEVİYESİ DÜŞTÜKÇE YARIKLAR BÜYÜYOR"

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölün Meke Gölü gibi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Eren, "Yer altı su çekilmelerini Meke Gölü'nden, Çıralı Obruğu'ndan biliyoruz. O bölgede yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak yüzeyde gördüğümüz sulak alanların büyük bir bölümü gözümüzün önünden yok olmaya devam ediyor. Acıgöl, bu bakımdan kalan son temsilci gibi ve umarız onu kaybetmeyiz. Umarız oradaki su da çekilip, kurumaz. Ancak buradaki su seviyesi düştükçe bu yarıklar da büyüyor" diye konuştu.

"SU SEVİYESİNİ DENGELEMEK İÇİN TEDBİR ALMALIYIZ"

Çökmelerin daha büyük problemlere sebep olacağını kaydeden Prof. Dr. Eren, şöyle devam etti: "Yer altı su seviyesini dengeye getirebilecek tedbirler almamız gerekiyor. Gelen su belli, kullanılan su belli. Bu şekilde devam ederse yer altı su seviyesi daha da alçalmaya devam edecek ve çökmeler de artarak gelişecek. İleride bu çökmeler, Konya havzasında ve Karapınar havzasında yüzey faylanmaları şeklinde gördüğümüz çökmeler daha büyük problemler oluşturmaya başlayacak. Yer altı su seviyesinin alçalmasını, dengede tutmayı sağlayamazsak maalesef bu çökme olayları bütün Batı ve Orta Anadolu havzalarında olduğu gibi Konya ve Karapınar havzalarında büyüyerek devam edecektir."

HAVZAYA EKSTRA SU GETİRİLMELİ

Yaşanan durum sonrası alınacak tedbirlerden bahseden Prof. Dr. Yaşar Eren, "Belirli tedbirler alarak havzaya ekstra suları getirip, yer altı sularını dengeye getirecek beslemeler yapmamız gerekiyor. Çok geç kalmadan deniz sularının arıtılarak havzalara kullanımını, tarımsal faaliyetinin çok yoğun olduğu bölgelere iyice arıtıldıktan sonra mutlaka aktarılması hatta yapılması düşünülen yeraltı barajlarına bu suların kullanılmadan önce iyice arıtıldıktan sonra depolanması ve buna yönelik araştırmaların yapılması gerekiyor diyoruz. Yoksa bu şekilde devam ederse tarımsal faaliyetlerden vazgeçmemiz mümkün değil" dedi.