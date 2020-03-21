Konya'da korkutan yangın - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında bulunan iş yerinde çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.



Yangın, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 2. katındaki iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.K'ye ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzere itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililerce yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Öte yandan, yanan ofiste gün içerisinde dezenfekte çalışması yapıldığı, yangının bilgisayar, yazıcı ve buzdolabı gibi eşyaların bulunduğu odada çıktığı öğrenildi. - KONYA