Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 16:55

Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Konya'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

KONYA - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Konya'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Konya'ya gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Konya Şehir Hastanesinde personellere hazırlanan özel odada ilk aşıyı ise İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç yaptırdı. Konya Şehir Hastanesi'nde 25, merkez ilçede 100 olmak üzere toplamda 230 aşı odasında aşılama süreci devam edecek.

"25 bin sağlık çalışanımızın aşılama başladı"

Korona virüs aşısı yaptırmasının ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, tüm ülkemizde olduğu gibi Sağlık Bakanı'nın önderliğinde Konya'da da pandemiyle mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Aşılama aşamasına geçtiklerini kaydeden İl Sağlık Müdürü Koç, "Bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz aşı oldular. Bugün de bakanlığımızın talimatıyla tüm ülkemizde sağlık çalışanlarımıza aşılama işlemi başlamıştır. Konya'da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanımızın aşılama işlemlerini bugün sabah saat 09.00 itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Bu sistem gayet şeffaf. Herkesin T.C. kimlik numarasına göre tanımlanmış, yetkilendirilmiş, hekim ve sağlık çalışanları tarafından aşının barkoduna okutularak yapılan kişiye özel bir işlem. Burada bakanlığımızın yetkilendirdiği, izin verdiği kişiler pandemide ön planda, ön safta olan sağlık çalışanlarımız. Bugüne kadar hep birlikte çok büyük bir mücadele verdik ve çok yorulduk. Bu işin nihai noktası aşı işlemi" dedi.

"33 hastanede ve 216 aile sağlığı merkezi aşılama yapıyor"

Konya genelinde kamu, özel, üniversite olmak üzere 33 hastanede ve 216 aile sağlığı merkezinde aşılama hizmetleri olduğunu anlatan Mehmet Koç, "İlk etapta sağlık çalışanlarımız randevu alarak aşılama işlemlerini yaptıracaklardır. Bakanlığımızın belirlediği risk gruplarına göre aşılama hizmetlerimiz devam edecek. Sağlık çalışanlarımızdan sonra 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanları aşılayacağız. Daha sonra huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde bulunan yaşlılarımızı aşılayacağız. Daha sonra 65 yaş üstü bütün nüfusu aşılayacağız. Daha sonra da yine bakanlığımızın belirlediği risk grupları, talimata göre aşılanacaktır. Konya şu anda ekipman olarak, fiziki şartlar olarak her şeyiyle hazır durumda. Ülkemize, Konyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yataklar ve polikliniklerde yoğunluk, önceki aya göre azalmış durumda"

Konya'da 230 aşı odasında aşılama olduğunu aktaran Mehmet Koç, "Şehir Hastanesinde 50 tane aşı odamız var. Bu aşı odalarımız 09.00-17.00 ve 17.00-24.00 arası çalışacak. Vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın daha rahat hizmet alması adına mesai sonrası sayılarımız her hastanemizde daha çok olacak. Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimiz de vaka sayılarında önemli bir düşüş yaşamaktayız. İnşallah bu düşüş devam eder. Pandeminin pik yaptığı dönemlere göre gerek yoğun bakımlarımız gerek hasta yataklarımız ve polikliniklerimizde yoğunluk, önceki aya göre azalmış durumda" şeklinde konuştu.

Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Koronavirüs, Türkiye, Konya, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan koronavirüs aşısı olacak Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Ayakkabıyı deneyip çalan hırsız, yerine kendininkini bıraktı 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor         
17:52
Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe, Atalanta'lı Papu Gomez'i transfer etmek istiyor         
17:24
Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti         
16:49
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu İstanbul'da HES kodu eşleştirmesinde son güne kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu         
16:19
Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi         
16:13
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 18:00:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei