Konya'da korona virüs uygulamaları sürüyor - Son Dakika

Konya'da korona virüs uygulamaları sürüyor
06.12.2020 23:23
Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonuna getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.
Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonuna getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 5.00'a kadar kısıtlama getirildi. Açıklanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi her gece 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarına da getirilen kısıtlama gereği polis ekipleri de cadde ve meydanlardaki denetimlerini sürdürdü. Polis, kısıtlamayı ihlal eden kişileri cezai işlem uygulayıp evlerine gönderdi. Kısıtlama yarın saat sabah 05.00 itibariyle sona erecek. - KONYA
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