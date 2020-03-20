Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemi - Son Dakika
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Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemi

6 saat önce

Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemiKONYA'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüse tedbir amaçlı cemaatle ibadete cuma namazlarında ara verilmesi kararının ardından camilerin kapısı kilitlendi.

Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemi

KONYA'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüse tedbir amaçlı cemaatle ibadete cuma namazlarında ara verilmesi kararının ardından camilerin kapısı kilitlendi. Cuma namazını kılmaya gelen az sayıda kişi de cami önünde bekleyen polis tarafından uyarılıp geri gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüse tedbir amaçlı cemaatle birlikte cuma ve kandil namazına arı verilmesi kararı alındı. Kararın ardından İl Müftülüğü tarafından tüm camilerin kapıları kilitlendi. Poliste kent genelindeki camilerin önünde enlem alıp, namaz kılmaya gelenleri uyarıp, geri gönderdi. Normal dönemde yüzlerce kişinin geldiği Mevlana Müzesi yanındaki Sultan Selim Camisine ise çok az sayıda cuma namazını kılmaya gelenler oldu. Onlarda polis tarafından uyarılıp, geri gönderildi.

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Konya'da koronavirüs için cuma namazı önlemi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:36 Kaynak: DHA

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