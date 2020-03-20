Konya'da koronavirüs ile ilgili Arapça bilgilendirme broşürü dağıtıldı - Son Dakika

Konya Göç İdaresi İl Müdürü Zeki Afşin Buzcu, kentte ikamet eden yabancılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Arapça bilgilendirme broşürü dağıtıldığını bildirdi.

Buzcu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını engellemede insanların bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Buzcu, şunları kaydetti:

"Suriye uyruklu yabancıların yoğunlukta yaşadığı mahallelerde, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere yönelik bastırılan bilinçlendirici Arapça broşürler dağıtıldı. Bu süreçte İl Göç İdaresi Müdürlüğü binasına gelen yabancılara da aynı şekilde Arapça ve Farsça broşürler dağıtılarak, Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme yapıldı. İlimizdeki Suriye ve Afganistan uyruklu kanaat önderlerine de müdürlüğümüz binasında konuyla ilgili bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı. Kurum olarak bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."