Virüs getiriyorsunuz dedi, Afgan genci bıçakladı! - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Virüs getiriyorsunuz dedi, Afgan genci bıçakladı! - Son Dakika

Virüs getiriyorsunuz dedi, Afgan genci bıçakladı!

47 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan olaya göre göl kenarında balık tutan Afgan uyruklu adam, ''Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?'' diyerek tartışma çıkaran bir kişi tarafından bıçaklandı.

Virüs getiriyorsunuz dedi, Afgan genci bıçakladı!, System.String[]

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Köprübaşı mevkisinde Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

ZANLININ PSİKOLOJİK SORUNLAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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