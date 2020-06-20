Konya'da koronavirüs tedbirleriyle LGS heyecanı - Son Dakika

KONYA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava, öğrenciler koronavirüs tedbirleriyle girdi. Okul önlerinde bekleyen veliler ise, görevliler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürekli uyarıldı.

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Velilerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Görevliler tarafından ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra sınav salonlarına alındı. Dışarıda bekleyen aileler ise sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda görevliler tarafından sık sık uyarıldı.