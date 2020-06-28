Konya'da koronavirüs tedbirleriyle YKS'nin ikinci oturumu başladı - Son Dakika

Konya'da koronavirüs tedbirleriyle YKS'nin ikinci oturumu başladı

KONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen öğrenciler, koronavirüs tedbirlerine göre sınava alındı. Okul önünde bekleyen velilerin bazıları dua ederken, bazıları ise Kuran-ı Kerim okudu.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı. Okul önünde bekleyen bazı velilerin çocukları için dua ettiği, bazılarının da Kuran-ı Kerim okuduğu gözlendi.