Son Dakika › Güncel › Konya'da koronavirüs yasağına uymayan 4 kişiye 3 bin 200 lira ceza - Son Dakika
Konya'da koronavirüs yasağına uymayan 4 kişiye 3 bin 200 lira ceza
21 dakika önce
Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik olarak geçici süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplam, 3 bin 200 liralık para ceza kesildiği açıklandı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik olarak geçici süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplam, 3 bin 200 liralık para ceza kesildiği açıklandı.
Derebucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, görevlilerce defalarca yapılan uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkma yasağına uymamakta ısrar ettiği tespit edilen 65 yaş üstü 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılarak 800'er liralık para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, 4 kişiye toplam kesilen ceza miktarının 3 bin 200 lira olduğu vurgulanarak, vatandaşlara devlet tarafından uygulamaya konulan yasağa uymaları ve evde kalmaları çağrısı bir kez daha hatırlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:56 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı