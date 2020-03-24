Konya'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Konya'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konya'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

13 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında, belediyenin hayata geçirdiği Dezenfeksiyon Eylem Planına göre çalışmalara 50 ekip ve 110 personelle aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ve 28 ilçede bulunan hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, meslek edindirme kursları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üst geçitler, yatılı Kur'an kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzeler başta olmak üzere olmak üzere toplam 2 bin 542 binanın dezenfeksiyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planını uygulamaya devam ettiklerini vurguladı.

"Emniyet ve sağlık kuruluşlarının araçları da dezenfekte ediliyor"

Bu süreçte kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra emniyet ve sağlık kuruluşlarının araçları da Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'nde dezenfekte ediliyor. Vatandaşların can sağlığı için her gün belirlenen bölgelerde gece gündüz vardiyalı olarak çalışan ekipler, askeri ve emniyet personeli araçları ile ambulansların da temizliğini ve ilaçlamalarını yapıyor. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimiz ile dezavantajlı grupta olanların evlerinden çıkmamasının son derece önemli. Ayrıca büyüklerimizle ilgili sosyal medyada şaka amaçlı bazı paylaşımlar var. Bize yakışan saygı göstermek, dualarına talip olmak, ihtiyaçlarını gidermek ve sokağa çıkmama konusunda uyarmaktır."

Büyüklere karşı daha hassas olunması gerektiğine işaret eden Başkan Altay, "Bu konuda örnek çalışmalar yapan gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreçte Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) uzaktan eğitim faaliyetleri Büyükşehir'in YouTube kanalından yürütülürken, KOMEK usta öğreticileri ve kursiyerleri de bu süreçte maske üretimini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de fiyatlardaki denetimlerini sürdürürken, geçici olarak kapatılan mekanların kontrollerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir         
14:23
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı         
07:35
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu         
22:58
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı         
17:44
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı         
17:33
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 14:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]