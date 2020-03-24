Konya'da koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede önleyici tedbirler kapsamında, belediyenin hayata geçirdiği Dezenfeksiyon Eylem Planına göre çalışmalara 50 ekip ve 110 personelle aralıksız devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ve 28 ilçede bulunan hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, meslek edindirme kursları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üst geçitler, yatılı Kur'an kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzeler başta olmak üzere olmak üzere toplam 2 bin 542 binanın dezenfeksiyonunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kovid-19 ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planını uygulamaya devam ettiklerini vurguladı.

"Emniyet ve sağlık kuruluşlarının araçları da dezenfekte ediliyor"

Bu süreçte kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra emniyet ve sağlık kuruluşlarının araçları da Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'nde dezenfekte ediliyor. Vatandaşların can sağlığı için her gün belirlenen bölgelerde gece gündüz vardiyalı olarak çalışan ekipler, askeri ve emniyet personeli araçları ile ambulansların da temizliğini ve ilaçlamalarını yapıyor. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimiz ile dezavantajlı grupta olanların evlerinden çıkmamasının son derece önemli. Ayrıca büyüklerimizle ilgili sosyal medyada şaka amaçlı bazı paylaşımlar var. Bize yakışan saygı göstermek, dualarına talip olmak, ihtiyaçlarını gidermek ve sokağa çıkmama konusunda uyarmaktır."

Büyüklere karşı daha hassas olunması gerektiğine işaret eden Başkan Altay, "Bu konuda örnek çalışmalar yapan gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreçte Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) uzaktan eğitim faaliyetleri Büyükşehir'in YouTube kanalından yürütülürken, KOMEK usta öğreticileri ve kursiyerleri de bu süreçte maske üretimini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de fiyatlardaki denetimlerini sürdürürken, geçici olarak kapatılan mekanların kontrollerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.