Konya'da Korsan Taksici Operasyonu
1 saat önce
Konya'da polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollardan giriş yapan kişileri kente getirdikleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Konya
'da polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollardan giriş yapan kişileri kente getirdikleri belirlenen Suriye
uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan kişileri, korsan taksicilik yaparak Konya'ya getirdiği belirlenen bir grubu takibe aldı.
Bir süre takip edilen 16 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Baskınlarda Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: AA
Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı
Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu
Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi
İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı!