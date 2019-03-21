Son Dakika Haberleri: Konya'da Korsan Taksici Operasyonu

Konya'da Korsan Taksici Operasyonu

1 saat önce

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollardan giriş yapan kişileri kente getirdikleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Konya'da Korsan Taksici Operasyonu, System.String[]
Konya'da polisin düzenlediği operasyonda, yurda kaçak yollardan giriş yapan kişileri kente getirdikleri belirlenen Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan kişileri, korsan taksicilik yaparak Konya'ya getirdiği belirlenen bir grubu takibe aldı.

Bir süre takip edilen 16 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Baskınlarda Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Suriye, Konya, Güncel
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