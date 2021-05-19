Konya'da, Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın anısına fidan dikildi - Son Dakika

Eylül ayında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan adına park yapılacak üniversitenin kampüsündeki alana fidan dikildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, SÜ Kampüs Camisi ve rektörlük binası arasında park yapılacak alanda gerçekleştirilen programda, bu bölgede mevcut dokunun korunarak düzenleme yapılacağını anlattı.

Usta, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 102 yıl önce başlatılan bir zaferin gençlere armağan edilmiş olmasının heyecanını bizler de bugün yaşıyoruz. Bu anlamlı günde istedik ki, genç arkadaşlarımızla salgın sürecinde hayatını kaybetmiş, bu ülke için çalışan, emek veren Merve Mercan'ın adının verileceği parkta hayat bulacak fidanları dikelim." diye konuştu.

Merve Mercan'ın tüm sağlık çalışanları için simge isim olacağını dile getiren Usta, salgınla mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Usta, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Merve Mercan'ı anarken, hepimizin salgınla mücadeleye ne kadar önem vermemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle aşılama sırası gelen herkesin aşılamaya aksatmadan katılmasını ve aşılarını yaptırmasını Merve Mercan'ın ismini anarken vurgulamak ve hatırlatmak istiyorum."

Gençlerin huzurla, güvenle yaşayacakları bir ülke için çalıştıklarını vurgulayan Usta, park olacak 32 bin metrekarelik bu alanda teknolojik olarak da gençlerin ihtiyaç duyacakları imkanların sağlanacağını anlattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Merve Mercan'ın isminin verileceği alanda ilk fidan dikim etkinliğini yaptıklarını dile getirerek, "Merve Mercan, genç bir kardeşimizdi, tıp öğrencisiydi. Bizim için çok büyük bir kayıp." dedi.

Etkinliğe SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, AK PArti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı ve gençler katıldı.

Konuşmaların ardından Usta ve beraberindekiler, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının isimlerinin verildiği fidanları dikti, can sularını verdi.

SÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 40 gün yoğun bakımda tedavi gören Mercan, geçen yıl 10 Eylül'de hayatını kaybetmişti.