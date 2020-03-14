Konya'da Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem - Son Dakika
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Konya'da Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem

24 dakika önce

Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsasınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçıların temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulanmasına karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağı ve ceza uygulanacağı bildirildi.

Konya'da Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem, System.String[]

Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsasınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçıların temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulanmasına karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağı ve ceza uygulanacağı bildirildi.

Konya iş dünyasını temsilen Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Kovid-19'un ciddi bir salgın olarak dünyayı tehdit ettiği belirtildi.

"Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde bazı fırsatçıların temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat uygulamasına karşın tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm üyelerimiz ve vatandaşlarımızın da bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Konya iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi ülkemizin yaşadığı her zorlu süreçte kenetlenen üyelerimizle birlikte üzerimize düşen sorumlukları yerine getirmeye hazırız. Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası olarak tüm uyarılarımıza rağmen, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."

Konya Sanayi Odası, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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