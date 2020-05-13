Konya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında klimalar çalışmayacak - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle otobüs ve tramvaylarda klimaların bir süre çalışmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplu ulaşım araçlarında Kovid-19 salgını nedeniyle halk sağlığı için önlemlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Sözcüsü Ahmet Bilgiç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini, sosyal mesafeye uygun ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını vurguladı.

Kovid-19'un, herkesin hayatında bazı kısıtlamaları beraberinde getirdiğini kaydeden Bilgiç, "Virüsü yayma ihtimali yüksek görüldüğünden toplu ulaşım araçlarımızda bu dönem klimalar çalışmayacak. Bilim Kurulumuzun tavsiye ve kararlarına göre ilerleyen günlerde tekrar durum değerlendirmesi yapılacak." ifadesini kullandı.