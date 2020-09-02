Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 113 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında kent genelinde denetim ve tedbirler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda uygulama yaptı.

Vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapan polis ekipleri, iş yeri sahiplerinden de salgınla mücadele kurallarının titizlikle uygulanmasını istedi.

Kurallara uymayan 113 kişiye ceza kesildi

Ekiplerin denetlediği 6 iş yerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 87 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal" suçundan para cezası kesildi. Bu iş yerlerinden 3'ü mühürlenirken, iki iş yerinin işletmecisine ise "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan işlem yapıldı.

Selçuklu ilçesinde ise kumar oynatıldığı ihbarı yapılan bir iş yerine polis ekiplerince baskın yapıldı. Burada kumar oynadıkları görülen 24 kişiye Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kumar oynatılması için kullanılan çeşitli malzemelerin de ele geçirildiği iş yeri, mühürlendi.