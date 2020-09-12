Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 128 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Konya'da polis ekiplerinin, kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri devam ediyor.

Konya 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde eğlence mekanlarında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 128 kişiye ceza kesildi, 4 iş yeri mühürlendi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert yanıt: Senin zaten süren az kaldı, gidicisin

Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var

Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı