Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye ceza - Son Dakika

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 20 kişiye maske takmamaktan, 10 kişiye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza kesildi.

Kent genelinde, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği kuaför, alışveriş merkezi, taksi durağı, pazar yeri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, nikah ve düğün yerleri, camiler, parklar, piknik alanlarında polis ekiplerince denetim yapılıyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 20 kişiye maske takmamaktan 18 bin lira, 10 kişiye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 31 bin 800 lira ceza uygulandı.