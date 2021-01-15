Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 410 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 410 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, 11-15 Ocak'taki kontrolleri sırasında, "sosyal mesafe" ve "maske" ile "sokağa çıkma kısıtlaması" kurallarını ihlal eden 410 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında, Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 3 iş yeri faaliyetten men edildi.

Bu iş yerlerinin sorumluları hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.