Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı. İlçedeki pazar yerinde denetleme yapan Seydişehir Emniyet Müdürü Kasım Özdemir ve Zabıta Amiri Yunus Uyar, pazarcı esnafına sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, maskesi olmayan kişilere maske dağıttı. Denetimler sırasında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye toplam 1960 lira para cezası uygulandı. Seydişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymaları ve evde kalmaları çağrısı yinelendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Fatih'teki Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor

İSTANBUL'DA HAFTA SONU ÖNCESİ ALIŞ-VERİŞ YOĞUNLUĞU

Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi

İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi

Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı

Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi