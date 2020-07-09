Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişisel bakım salonuna 47 bin 450 lira ceza - Son Dakika

Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında yapılan denetimlerde, tedbirleri ihlal eden 52 iş yerine toplam 47 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararları kapsamında alınan önlemlere ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Kent genelinde yapılan denetimlerde, berber, kuaför ve güzellik salonlarından oluşan 52 iş yerine, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 47 bin 450 lira ceza kesildi.