Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 52 kişiye ceza kesildi, iki kafe ile ilgili işlem yapıldı.

Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Konya'da, polis ekiplerince, kent genelinde sık tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontroller sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kovid-19 önlemleri kapsamında denetim yaptıkları iki kafedeki 52 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan cezai işlem uyguladı.

Ayrıca tütün mamulleri tüketimiyle ilgili belgeleri eksik olan iki iş yeriyle ilgili işlem yapıldı.

Tedbirler kapsamında 850 minibüs denetlendi

Öte yandan polis ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerindeki denetimlerini de yoğun şekilde sürdürüyor.

Kent genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında kontrol edilen 850 minibüsten 11'ine fazla yolcu taşımaktan ceza kesildiği bildirildi.