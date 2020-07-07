Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 83 kişiye 74 bin 450 lira ceza - Son Dakika

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde maske takmayan 52 kişiyle sosyal mesafe kuralına uymayan 31 kişiye, toplam 74 bin 450 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararları kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Kentteki denetimlerde, 52 kişiye maske takmamaktan 46 bin 800 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 31 kişiye ise 27 bin 650 lira olmak üzere toplam 74 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.