Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 97 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 97 kişiye para cezası kesildi

05.04.2021 12:47
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 97 kişiye para cezası kesildi, System.String[]

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 97 kişiye para cezası uygulandı.

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 97 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla dün akşam yaptıkları denetimlerde, merkez Meram ilçesinde bir kahvehanenin açık olduğunu gördü.

İçerideki 34 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza kesildi.

Ayrıca Meram ve Selçuklu ilçelerinde açık eğlence yerlerinde bulunan 63 kişiye, aynı kurallara uymadıkları için para cezası yazıldı.

İşletme sahipleri hakkında "bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma" suçundan işlem yapıldı.

İş yeri sahiplerinden biri de mühür bozma suçundan polis merkezine götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri, Selçuklu Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 97 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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