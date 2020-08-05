Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanlarındaki 62 kişiye para cezası - Son Dakika

Ayrıca iş yerlerinden ikisinin alkol sunum belgesinin olmadığı ve çalışanlardan 14'ünün kimlik bildiriminin yapılmadığı belirtildi.

Harekete geçen polis, üç iş yerinde yaptığı denetimde, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen toplam 62 kişiye idari para cezası uyguladı. İş yerlerinin sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 3 iş yerindeki 62 kişiye idari para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:01

Kaynak: AA

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