Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan kafedeki 9 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir kafede, alınan kararlara aykırı davranan 9 kişiye ceza uygulandı, işlem yaptırmakta direnen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir kafenin açık olduğu ve faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekiplerin kafeye yaptığı baskında iş yerinde bulunan 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu sırada kendisine işlem yapılmasına direnen bir kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.