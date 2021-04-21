Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip evde kumar oynayan 11 kişiye para cezası - Son Dakika

Ayrıca ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi.

Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında kumar oynayan 11 kişiye "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 42 bin 666 lira para cezası kesti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı.

Konya 'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye, 42 bin 666 lira para cezası uygulandı.

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