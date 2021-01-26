Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi
26.01.2021 14:13
Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye, 8 bin 16 lira para cezası uygulandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye, 8 bin 16 lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında kumar oynayan 6 kişiye "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 8 bin 16 lira para cezası kesildi.
Ayrıca ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
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