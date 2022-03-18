Konya'da "kripto madenciliği" operasyonu - Son Dakika
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Konya'da "kripto madenciliği" operasyonu

18.03.2022 18:06
Konya'da "kripto madenciliği" operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, kripto para madenciliğinde kullanılan 18 cihaz ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, kripto para madenciliğinde kullanılan 18 cihaz ele geçirildi.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir adreste kripto para madenciliği yapıldığı tespiti üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kripto sanal para (mining) amacıyla kullanılan 18 ekran kartı, ana kart ile ekran kartı arasında bağlantıyı sağlayan 21 cihaz, 3 ana kart ve 2 güç kaynağı ele geçirildi.

Cihazlara el konulurken 2 şüpheliye de "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Ereğli, Kripto, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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