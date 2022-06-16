Yavruyu evlatları gibi sevdiklerini dile getiren Akkaş, "Pamuk daha bir aylık. Keçiler çok değişik hayvanlar. Size sevgisini belli ediyor. Ailecek çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da küçük Ömer, oğlak 'Pamuk' ile eğlenceli vakit geçiriyor - Son Dakika

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