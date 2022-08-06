Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür

06.08.2022 11:18
Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür

Konya'da, küçük yaşta babasını kaybettikten sonra yarım asır önce Danimarka'ya göç eden 71 yaşındaki Ömer Kuşçu, her yıl 1 aylığına döndüğü baba ocağında memleket hasretini dindirmeye çalışıyor.

Konya'da, küçük yaşta babasını kaybettikten sonra yarım asır önce Danimarka'ya göç eden 71 yaşındaki Ömer Kuşçu, her yıl 1 aylığına döndüğü baba ocağında memleket hasretini dindirmeye çalışıyor.

Kulu ilçesi Arşıncı Mahallesi'nde 1951'de dünyaya gelen Kuşçu, 8 yaşında babasını kanserden kaybettikten sonra annesi ve 5 kardeşiyle yoksulluk içinde büyüdü. 100 binden fazla gurbetçisi bulunan ilçeden yurt dışına ilk gidenlerden dayısının davetiyle 18 yaşında Danimarka'ya göçen Kuşçu, vasıfsız işçi olması nedeniyle ilk zamanlar büyük zorluklar yaşadı.

İlkokul mezunu olarak gittiği Danimarka'da dilin önemini fark eden Kuşçu, dil ve tercümanlık kurslarında zorlu bir eğitim sürecinden sonra lisanslarını ve sertifikalarını alarak yeminli tercüman oldu.

Çevresinde kısa sürede sevilip sayılan biri haline gelen Kuşçu, gurbetçilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için belediye meclisine girdi. Kuşçu, Hvidovre şehrinde belediye meclisi üyesi olarak 24 yıl gurbetçilere yardım etti.

Vatan hasreti hiç dinmeyen Kuşçu, yarım asırdır her yıl tatilde 1 aylığına memleketine dönerek özlem gidermeye çalışıyor.

Baba ocağına dönmek için her yazı iple çekiyor

Kuşçu, AA muhabirine, saf ve yoksul bir genç olarak yıllar önce ilk defa Danimarka'ya gitmek için köyünden çıktığını söyledi.

Çok korkmasına rağmen başka çaresi bulunmadığına değinen Kuşçu, azmiyle tüm zorlukların üstesinden geldiğini, hiçbir zaman kendisine sınır koymadığını belirtti.

"Hvidovre Belediyesinde 24 sene meclis üyeliği yaptım"

Kendisinin ve gurbetçilerin yaşadığı sorunları dile getirip çözmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Kuşçu, şöyle konuştu:

"Belediyede alınan kararların içinde bulunmak için siyasete girdim. Üst üste seçilerek Hvidovre Belediyesinde meclis üyesi olarak 24 sene görev yaptım. Halkımıza hizmet amacıyla siyasi çalışmalarım oldu. Beni destekleyenler de ben de çok mutlu oldum. Encümen olarak neredeyse bütün komisyonlarda da görev yaptım. Gittiğimde amacım orada kalmak değildi. Üç beş kuruş para biriktirip memlekete dönmek istiyordum. Zaman o kadar hızlı geçti ki nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Memleket sevdalısı olduğumuz için buradan da kopmadık, kopmayız da. Güzel memleketimizin 1 ay da olsa tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar her sene geldim. Bundan sonra da her sene geleceğiz."

Memleket hasreti çektiği için kardeşlerini de Danimarka'ya çağırdığını anlatan Kuşçu, akabinde 50 ailenin gelmesine de vesile olduğunu ifade etti.

"Çocuklarımıza kültürümüzü, adetlerimizi unutturmamaya çalışıyoruz"

Kuşçu'nun aracılığıyla 15 yıl önce Danimarka'ya giden Mehmet Doğan ise yaşadıkları bölgede pek çok akrabası bulunduğunu belirterek, "Arşıncı köyünden gelenler kalabalık şekilde yaşıyor. 11 ay oradayız. Buranın özlemini çekiyoruz. Gelip 1 ay da burada yaşıyoruz. Biz burada doğup büyüdük ama bizden sonrakiler orada doğup büyüdü. Bu yüzden kültürümüzü, adetlerimizi, baba ocağımızı unutmasınlar diye her sene gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
SPOR 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kesti SPOR 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın pist bisikleti yarışları nefes kesti Eğlence mekanında öldürülen Zehra'nın ailesi ifade verdi Eğlence mekanında öldürülen Zehra'nın ailesi ifade verdi
Kaynak: AA

Danimarka, Konya, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 11:18:26. #1.12#
SON DAKİKA: Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement