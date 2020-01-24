Konya'da kulaklı orman baykuşu bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da kulaklı orman baykuşu bulundu - Son Dakika

Konya'da kulaklı orman baykuşu bulundu

6 saat önce

Konya'nın İçeri Çumra ilçesinde bulunan ve hasta olduğu tespit edilen kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Konya'da kulaklı orman baykuşu bulundu, System.String[]

Konya'nın İçeri Çumra ilçesinde bulunan ve hasta olduğu tespit edilen kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.


Konya'da bir vatandaş uçamadığı gözlenen kulaklı orman baykuşu bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından baykuşun hasta olduğu tespit edildi. Baykuşu teslim alan ekipler, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Kulaklı orman baykuşunun, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KONYA

Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı
Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi Son Dakika: Elazığ'daki şiddetli deprem sonrası telefon hatlarında sorun yaşanıyor Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:13:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da kulaklı orman baykuşu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]