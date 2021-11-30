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Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

30.11.2021 12:11

KONYA'da, Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü.

KONYA'da, Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde oluşan kum fırtınası, görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşürdü. Bu anlar, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı yönlerinde 100 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu. Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.


Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Emirgazi, Kutören, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika


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