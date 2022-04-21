Konya'da kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 12 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 lira ceza kesti.

İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.