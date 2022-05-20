Konya'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı - Son Dakika
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Konya'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

20.05.2022 15:56
Konya'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler'in düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda en yüksek dereceyi alan okurlara ödül verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler'in düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda en yüksek dereceyi alan okurlara ödül verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kız ve erkek öğrencilerin birinci olmak için heyecan içinde yarıştıkları belirtildi.

Yarışmanın yarı final elemesinin Sultan Alaeddin Bilgehanesi'nde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karatay İlçe Müftülüğünden yetkin isimlerin jüriliğinde gerçekleşen finalde, Ali Ulvi Kurucu, Sultan Alaeddin, Sultan Fatih, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim bilgehaneleri takım ödülü aldı. Bireysel derecelerde Muhammet Seyit Yılmaz, Eymen Çakar, Hüseyin Samed Alkan, Ayşe Betül Çelik, Sıdıka Hüsna Ekiz ve Fatma Terlemez ise jüriden en yüksek puanları alarak bilgehanelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki en iyi okuyucuları oldu. Takımlarda dereceye giren Bilgehaneler, ödül kupalarını kaldırırken bireysel ödüllerde madalyanın yanı sıra birinciler bisiklet, ikinciler tablet, üçüncüler ise akıllı bileklik almaya hak kazandı."

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı - Son Dakika


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