Konya'da "kurbağa adamlar" buz tutan göle dalış yaparak Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da "kurbağa adamlar" buz tutan göle dalış yaparak Kadınlar Günü'nü kutladı

07.03.2022 14:15
Konya'da "kurbağa adamlar" buz tutan göle dalış yaparak Kadınlar Günü'nü kutladı

Konya Emniyet Müdürlüğünün kurbağa adamları olarak bilinen sualtı arama kurtarma polisleri, buz tutan baraj gölünde dalış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konya Emniyet Müdürlüğünün kurbağa adamları olarak bilinen sualtı arama kurtarma polisleri, buz tutan baraj gölünde dalış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Su altı arama kurtarma polisleri, donan Altınapa Barajı'nın yüzeyindeki buz tabakasını keserek sıcaklığı sıfırın altında 10'u bulan suya daldı.

Kurbağa adamlar, bir kağıda yazdıkları; "Hanımını döven Allah'a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum" hadis-i şerifi, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir" sözü ve "Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle… Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" mesajlarıyla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Suyun altında gül yaprakları atan Kurbağa adamlar, görsel bir şölen oluşturdu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise uygulamalarda durdurduğu kadın sürücülere gül verdi, çikolata ikram etti.

İl Emniyet Müdürlüğü, ayrıca görev yapan tüm kadın personele gül verdi.

YORUMLAR
500
EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 9 SENEDİR KADINLAR GÜNÜ KUTLAMIYORUM EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: 9 SENEDİR KADINLAR GÜNÜ KUTLAMIYORUM 'Kadın eli değerse barış gelir' 'Kadın eli değerse barış gelir'

Dünya Kadınlar Günü, Arama Kurtarma, Kadınlar Günü, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'kurbağa adamlar' buz tutan göle dalış yaparak Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:27:00. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da "kurbağa adamlar" buz tutan göle dalış yaparak Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement