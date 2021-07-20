Üye Girişi
Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi - Son Dakika

Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

20.07.2021 13:53
Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi, System.String[]

Konya'nın Ahırlı ilçesinde kurban kestiği sırada sol kolundaki atar damarı kesilen kişi, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde kurban kestiği sırada sol kolundaki atar damarı kesilen kişi, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

İlçeye bağlı Akkise Mahallesi'nde yaşayan Muammer Sarıtaş (55), sabah saatlerinde kurban keserken, ayağı sıkı bağlanmayan hayvanın hareket etmesi sonucu sol kolundan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıtaş'ın kolundaki atar damarın kesildiği ve durumunun ağır olduğu belirlendi.

Sarıtaş için vakit kaybedilmeden hava ambulansı talep edildi.

Hava ambulansıyla Seydişehir'den alınan Sarıtaş, Konya Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavisine başlandı.

Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi
Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Seydişehir, Akkise, Ahırlı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı 15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi 14:49 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı 14:04 Ünlü oyuncu Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu 13:39 Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok 12:56 Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı 12:47 İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı
İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu 12:22 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı 11:45 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı

Son Dakika Haberleri
15:09 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı
15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
14:54 Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı
14:48 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kadir Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı         
15:10
Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı         
14:55
Norveçli kadın hentbolcular bikini giymedikleri için para cezasına çarptırıldı Norveçli kadın hentbolcular bikini giymedikleri için para cezasına çarptırıldı         
14:12
UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım         
13:45
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak         
13:07
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı         
12:49
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
Miley Cyrus, yeni itiraflarıyla magazin gündemini salladı! İlk cinsel deneyimini bir kadınla yaşamış Miley Cyrus, yeni itiraflarıyla magazin gündemini salladı! İlk cinsel deneyimini bir kadınla yaşamış         
11:34
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz         
10:37
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 15:20:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da kurban keserken yaralanan kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement